    Метте Фредериксен подала в отставку с поста премьера Дании после парламентских выборов

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку после встречи с королем страны Фредериком X.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian.

    Издание отмечает, что уход в отставку премьера после парламентских выборов является обычной процедурой, так как это запускает процесс формирования нового правительства.

    При этом Фредериксен, как ожидается, продолжит исполнять свои обязанности пока не будет утвержден новый премьер. Также она является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост нового премьера.

    Отметим, что на прошедших во вторник выборах партия "Социал-демократы" Фредериксен набрала 21,9%, но показала наихудший за столетие результат. На втором месте Социалистическая народная партия (SF) - 11,6%, на третьем партия "Венстре" - 10,1%, остальные партии набрали меньше 10%.

    Таким образом, ни левоцентристский "красный блок", ни правоцентристский "синий блок" не смогли набрать большинства в 179-местном парламенте, что делает процесс формирования правящей коалиции особо сложным.

    Метте Фредериксен является премьер-министром Дании с 2019 года.

    Danish Prime Minister Frederiksen resigns after parliamentary elections
    Ты - Король

