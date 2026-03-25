Danimarkanın Baş naziri istefa verib
Digər ölkələr
- 25 mart, 2026
- 15:23
Danimarkanın Baş naziri Mette Frederiksen ölkənin kralı X Frederiklə görüşdən sonra istefa verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" qəzeti məlumat yayıb.
Nəşr qeyd edib ki, parlament seçkilərindən sonra Baş nazirin istefa verməsi adi prosedur sayılır, çünki bununla yeni hökumətin formalaşdırılması prosesi başlayır.
Yeni Baş nazir təsdiqlənənə qədər Frederiksenin öz vəzifələrinin icrasını davam edəcəyi gözlənilir. O həmçinin yeni Baş nazir vəzifəsinə ən real namizədlərdən biridir.
Mette Frederiksen 2019-cu ildən Danimarkanın Baş naziridir.
Son xəbərlər
16:26
Aİ Ukraynaya qarşı təcavüz üzrə xüsusi tribunalın təsisçisi olacaqDigər ölkələr
16:22
Foto
Video
Göyçayda qamışlıq və yabanı kolluq ərazidə yanğın olubHadisə
16:21
İsraildə ehtiyatda olan 400 minədək hərbçi orduya çağırılacaqDigər ölkələr
16:20
Marta Kos: Aİ-yə iqtisadi inteqrasiya üçün tələb olunan islahatlar ona üzvlük qədər çətindirDigər ölkələr
16:15
Konor Makqreqor dörd illik fasilədən sonra oktaqona qayıtdığını açıqlayıbFərdi
16:14
Azərbaycanda polad boru istehsalı 11 % azalıbSənaye
16:14
Rusiya Yaxın Şərqdəki müharibəyə görə enerji resurslarının tədarük zəncirlərini dəyişirEnergetika
16:05
Numan Kurtulmuş: Cənubi Qafqazda davamlı sülhün təmini regional kommunikasiyaları gücləndirəcəkXarici siyasət
16:04