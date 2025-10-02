Премьер Дании: Европа должна повысить обороноспособсность уже к 2030 году

Европа находится в состоянии гибридной войны и должна перевооружиться для того, чтобы противостоять угрозам.

Как передает европейское бюро Report, об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен перед началом саммита а Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.

"Мы должны сфокусироваться на вопросах кибератак, рисках саботажа и проработать возможности противостояния этим угрозам", - сказала она.

В этом контексте Фредериксен подчеркнула важность, достигнутых договоренностей по инициативе "стена дронов".

Глава датского правительства также считает недостаточными объемы помощи Украине, подчеркивая при этом большие усилия стран.

"Я не хочу сказать, что мы ничего не делаем, мы делаем довольно много. Надеюсь, что все признают - Украина сейчас это передовая линия обороны Европы. Мы работаем много, но мы должны поторопиться. Так что если мы говорим о перевооружении Европы к 2035 - это слишком поздно. Мы должны быть в состоянии защитить себя уже к 2030. Нужно сделать все возможное для повышения обороноспособности региона в еще более ранний срок", - сказала Фредериксен.