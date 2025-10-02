İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Baş nazir: Avropa hibrid müharibə vəziyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 10:47
    Baş nazir: Avropa hibrid müharibə vəziyyətindədir

    Avropa hibrid müharibə vəziyyətindədir və təhdidlərə qarşı durmaq üçün yenidən silahlanmalıdır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Danimarka Baş naziri Mette Frederiksen Kopenhagendə Avropa Siyasi Birliyinin sammiti başlanmazdan əvvəl bildirib.

    "Biz kiber hücumlar, təxribat riskləri məsələlərinə diqqət yetirməli və bu təhdidlərə qarşı mübarizə imkanlarını işləyib hazırlamalıyıq", - deyə o bildirib.

    Bu kontekstdə Frederiksen "dron divarı" təşəbbüsü üzrə əldə edilmiş razılaşmaların əhəmiyyətini vurğulayıb.

    Danimarkanın hökuməti başçısı həmçinin Ukraynaya yardım həcmlərini qeyri-kafi hesab edir, bununla bərabər ölkələrin böyük səylərini vurğulayır.

