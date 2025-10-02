Baş nazir: Avropa hibrid müharibə vəziyyətindədir
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2025
- 10:47
Avropa hibrid müharibə vəziyyətindədir və təhdidlərə qarşı durmaq üçün yenidən silahlanmalıdır.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Danimarka Baş naziri Mette Frederiksen Kopenhagendə Avropa Siyasi Birliyinin sammiti başlanmazdan əvvəl bildirib.
"Biz kiber hücumlar, təxribat riskləri məsələlərinə diqqət yetirməli və bu təhdidlərə qarşı mübarizə imkanlarını işləyib hazırlamalıyıq", - deyə o bildirib.
Bu kontekstdə Frederiksen "dron divarı" təşəbbüsü üzrə əldə edilmiş razılaşmaların əhəmiyyətini vurğulayıb.
Danimarkanın hökuməti başçısı həmçinin Ukraynaya yardım həcmlərini qeyri-kafi hesab edir, bununla bərabər ölkələrin böyük səylərini vurğulayır.
Son xəbərlər
11:23
"Qarabağ"ın futbolçusu Holannla birlikdə həftənin ən yaxşı qolunun müəllifi adına namizəddirFutbol
11:23
Azərbaycanda tikintiyə və istismara icazə üzrə əsas prioritetlər açıqlanıbİnfrastruktur
11:21
Prokuror Arif Alışanovun həbsdə olan qardaşı oğluna cəza istəyibDaxili siyasət
11:20
Bakıda ağacların kəsilməsi faktı üzrə 4 nəfər saxlanılıbHadisə
11:20
"İrşad"da 3-5 oktyabrda "Yaşıl Cümə" başlayırBiznes
11:13
Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan Avropanın və digər regionların enerji təhlükəsizliyində rolunu gücləndirməyə hazırdır"Energetika
11:12
III MDB Oyunları: Badmintonda qarışıq komanda yarışlarının qalibi müəyyənləşibKomanda
11:10
AŞ-nın Baş katibi: Avropa demokratiyaya və müdafiəyə sərmayə qoymalıdırDigər ölkələr
11:08
Foto