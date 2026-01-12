Şamaxı rayonunda zəlzələ qeydə alınıb
Hadisə
- 12 yanvar, 2026
- 07:11
Yerli vaxtla saat 03:07-də Şamaxı rayonunda 3 maqnitudada zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Pirqulu stansiyasından 9 km cənubda qeydə alınan zəlzələ hiss olunmayıb.
