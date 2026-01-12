İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Şamaxı rayonunda zəlzələ qeydə alınıb

    Hadisə
    • 12 yanvar, 2026
    • 07:11
    Şamaxı rayonunda zəlzələ qeydə alınıb

    Yerli vaxtla saat 03:07-də Şamaxı rayonunda 3 maqnitudada zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Pirqulu stansiyasından 9 km cənubda qeydə alınan zəlzələ hiss olunmayıb.

