Ağcabədidə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 15 mart, 2026
- 10:34
Ağcabədi rayonunda dörd nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Qarabağ Bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Rəncbərlər kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində Rövşən İsmayılov, Eldəniz Əbülfət, Saya Mehralızadə və Gülüm Mehralıyeva xəsarət alıblar.
Toqquşmanın təsirindən Rövşən İsmayılovun idarə etdiyi "VAZ 2106" markalı avtomobil yol kənarındakı dərəyə aşıb.
Yaralılar Ağcabədi Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
