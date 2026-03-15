В Агджабеди столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В селе Ренджберлер Агджабединского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

Как сообщает карабахское бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей пострадали Ровшан Исмайлов, Эльдениз Абульфет, Сая Мехрализаде и Гюлюм Мехралиева.

От силы столкновения "ВАЗ-2106", которым управлял Ровшан Исмайлов, упал в придорожный овраг.

Пострадавшие доставлены в Агджабединскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.