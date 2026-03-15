В Агджабеди столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
Происшествия
- 15 марта, 2026
- 11:06
В селе Ренджберлер Агджабединского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.
Как сообщает карабахское бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей пострадали Ровшан Исмайлов, Эльдениз Абульфет, Сая Мехрализаде и Гюлюм Мехралиева.
От силы столкновения "ВАЗ-2106", которым управлял Ровшан Исмайлов, упал в придорожный овраг.
Пострадавшие доставлены в Агджабединскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
