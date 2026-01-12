Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В Шамахы произошло землетрясение

    Происшествия
    • 12 января, 2026
    • 07:16
    В Шамахы произошло землетрясение

    В Шамахинском районе произошло землетрясение магнитудой 3.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:07 по местному времени в 9 км к югу от станции Пиргулу в Шамахинском районе.

    Очаг природного явления залегал на глубине 8 км.

    Землетрясение не ощущалось.

    землетрясение Шамахинский район
    Şamaxı rayonunda zəlzələ qeydə alınıb

