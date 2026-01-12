В Шамахы произошло землетрясение
Происшествия
- 12 января, 2026
- 07:16
В Шамахинском районе произошло землетрясение магнитудой 3.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:07 по местному времени в 9 км к югу от станции Пиргулу в Шамахинском районе.
Очаг природного явления залегал на глубине 8 км.
Землетрясение не ощущалось.
