В Шамахы произошло землетрясение

В Шамахинском районе произошло землетрясение магнитудой 3.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:07 по местному времени в 9 км к югу от станции Пиргулу в Шамахинском районе.

Очаг природного явления залегал на глубине 8 км.

Землетрясение не ощущалось.