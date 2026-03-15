İran "Gerçək vəd 4" əməliyyatının 53-cü dalğasını həyata keçirib
- 15 mart, 2026
- 09:58
İran ordusu İsrailin regional komandanlıq və nəzarət mərkəzlərinə qarşı hücumun 53-cü dalğasını həyata keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna (SEPAH) istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, "Gerçək vəd 4" əməliyyatının 53-cü dalğası çərçivəsində ABŞ-nin hərbi bazası da hədəf alınıb. "Hücumlarda 10 ədəd "Fəttah" və "Qədr" hipersəs raketləri, həmçinin pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə olunub",- məlumatda qeyd olunub.
SEPAH açıqlayıb ki, ABŞ və İsrail təslim olana qədər hücumlar davam etdiriləcək.
Qeyd edək ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana hava zərbələri endirib. Bundan sonra SEPAH ABŞ-nin regiondakı hərbi bazaları və İsrail ərazisini hədəf alıb.
