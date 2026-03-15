    Другие страны
    15 марта, 2026
    • 10:16
    КСИР: Проведена 53-й волна операции Правдивое обещание 4

    Проведена 53-я волна операции "Правдивое обещание 4", в рамках которой были нанесены новые удары по обозначенным целям.

    Как передает Report об этом распространила информацию пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    Отмечается, что операция была проведена под кодовым названием "О Джавад аль-Аимма, помоги мне" и посвящена памяти 84 погибших военнослужащих эсминца "Дена" военно-морских сил армии Ирана.

    Согласно заявлению, в ходе атаки были применены 10 гиперзвуковых ракет "Фаттах" и "Гадр", а также ударные беспилотники.

    В КСИР утверждают, что удары были нанесены по базе США "Аль-Дафра", которая, как заявляет Тегеран, выполняет функции поддержки и разведки в рамках действий против Ирана, а также по региональным центрам командования и управления и системе управления внутренним фронтом Израиля.

    Иранская сторона также заявила, что атаки на цели, центры и интересы США и Израиля будут продолжены.

    Военно-морские силы армии Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) Правдивое обещание 4
    İran "Gerçək vəd 4" əməliyyatının 53-cü dalğasını həyata keçirib
    Iran carries out 53rd wave of True Promise 4 operation
    Ты - Король

    Последние новости

    10:59

    Задержан мужчина, перевозивший наркотики из Зардаба в Баку

    Происшествия
    10:52

    Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 вышла в финал Кубка чемпионов FIBA

    Командные
    10:45

    Турция расширит сотрудничество с Азербайджаном в сфере инвестиций

    В регионе
    10:44

    ЕБРР готов поддержать расширение сотрудничества на Южном Кавказе

    Финансы
    10:43

    СМИ: Иран и "Хезболлах" одновременно нанесли удары по северу Израиля

    Другие страны
    10:41

    При бомбардировке жилого квартала в Ширазе пострадали несколько человек

    В регионе
    10:29

    Дракинос: Азербайджан стал неотъемлемой частью регионального диалога

    Внешняя политика
    10:16

    КСИР: Проведена 53-й волна операции "Правдивое обещание 4"

    Другие страны
    10:01

    Экс-премьер Бельгии: Азербайджан заслуживает особого внимания ЕС

    Внешняя политика
    Лента новостей