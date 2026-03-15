КСИР: Проведена 53-й волна операции "Правдивое обещание 4"

Проведена 53-я волна операции "Правдивое обещание 4", в рамках которой были нанесены новые удары по обозначенным целям.

Как передает Report об этом распространила информацию пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Отмечается, что операция была проведена под кодовым названием "О Джавад аль-Аимма, помоги мне" и посвящена памяти 84 погибших военнослужащих эсминца "Дена" военно-морских сил армии Ирана.

Согласно заявлению, в ходе атаки были применены 10 гиперзвуковых ракет "Фаттах" и "Гадр", а также ударные беспилотники.

В КСИР утверждают, что удары были нанесены по базе США "Аль-Дафра", которая, как заявляет Тегеран, выполняет функции поддержки и разведки в рамках действий против Ирана, а также по региональным центрам командования и управления и системе управления внутренним фронтом Израиля.

Иранская сторона также заявила, что атаки на цели, центры и интересы США и Израиля будут продолжены.