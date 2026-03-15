    Şirazın yaşayış məntəqəsi bombalanıb, yaralılar var

    15 mart, 2026
    ABŞ və İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri İranın Şiraz şəhərində yaşayış məntəqəsini bombalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.

    "Şəhərin cənub-şərqində yerləşən bir ərazidə baş verən bu təcavüz fəhlələrə və Sosial Rifah Təşkilatının himayəsində olan şəxslərə məxsus bir neçə yaşayış evinin dağılmasına və günahsız sakinlərin yaralanmasına səbəb oldu",- məlumatda qeyd olunub.

    Dağıntılar altında axtarışlar aparıldığı üçün ölənlərin olacağı, yaralı sayının isə artacağı istisna edilmir.

    Bildirilib ki, atəşə tutulan yaşayış evləri tamamilə dağılıb.

    İran Şiraz ABŞ-İsrail hücumları
    При бомбардировке жилого квартала в Ширазе пострадали несколько человек

