Şirazın yaşayış məntəqəsi bombalanıb, yaralılar var
Region
- 15 mart, 2026
- 10:10
ABŞ və İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri İranın Şiraz şəhərində yaşayış məntəqəsini bombalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.
"Şəhərin cənub-şərqində yerləşən bir ərazidə baş verən bu təcavüz fəhlələrə və Sosial Rifah Təşkilatının himayəsində olan şəxslərə məxsus bir neçə yaşayış evinin dağılmasına və günahsız sakinlərin yaralanmasına səbəb oldu",- məlumatda qeyd olunub.
Dağıntılar altında axtarışlar aparıldığı üçün ölənlərin olacağı, yaralı sayının isə artacağı istisna edilmir.
Bildirilib ki, atəşə tutulan yaşayış evləri tamamilə dağılıb.
