При бомбардировке жилого квартала в Ширазе пострадали несколько человек
В регионе
- 15 марта, 2026
- 10:41
ВВС США и Израиля атаковали жилой квартал в иранском городе Шираз.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim.
Отмечается, что атаке бомбами подвергся жилой район на юго-востоке города. В результате ударов были полностью разрушены дома, принадлежащие рабочим и лицам, находящимся под патронажем Организации социального благосостояния, а также ранены несколько человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются, уточняется число раненых.
