При бомбардировке жилого квартала в Ширазе пострадали несколько человек

ВВС США и Израиля атаковали жилой квартал в иранском городе Шираз.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim.

Отмечается, что атаке бомбами подвергся жилой район на юго-востоке города. В результате ударов были полностью разрушены дома, принадлежащие рабочим и лицам, находящимся под патронажем Организации социального благосостояния, а также ранены несколько человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются, уточняется число раненых.