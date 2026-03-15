    • 15 марта, 2026
    При бомбардировке жилого квартала в Ширазе пострадали несколько человек

    ВВС США и Израиля атаковали жилой квартал в иранском городе Шираз.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim.

    Отмечается, что атаке бомбами подвергся жилой район на юго-востоке города. В результате ударов были полностью разрушены дома, принадлежащие рабочим и лицам, находящимся под патронажем Организации социального благосостояния, а также ранены несколько человек.

    Поисково-спасательные работы продолжаются, уточняется число раненых.

    Бомбардировка Шираза Иранский город Раненые жители Операция США и Израиля против Ирана
    Şirazın yaşayış məntəqəsi bombalanıb, yaralılar var
