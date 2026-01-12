İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Fernandesin "X" hesabını ələ keçirən hakerlər Ronaldu barədə "insayd" paylaşıblar

    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 08:07
    Fernandesin X hesabını ələ keçirən hakerlər Ronaldu barədə insayd paylaşıblar

    Portuqaliya millisinin və İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun yarımmüdafiəçisi Bruno Fernandesin "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi hesabı hakerlər tərəfindən sındırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "qırmızı şeytanlar"ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Naməlum şəxslər Fernandesin hesabına giriş əldə edərək təxribat xarakterli bir sıra postlar paylaşıblar. Onlar "Mançester Yunayted"i darmadağın etməyə" çağırıblar, peşəkar darts oyunçusu Lyuk Litteri təkbətək "FIFA" (indiki "EA Sports") oynamağa dəvət ediblər, "INEOS"dan (klub rəhbərliyində təmsil olunan Britaniya şirkəti – red.) qurtulmağı" tələb ediblər və repçi KSI-a qarşı irqçi ifadə işlədiblər.

    Bundan əlavə, Kriştianu Ronaldunun karyerasını bitirməsi barədə "insayd" paylaşıblar, həmçinin Brunonun kriket üzrə İngiltərə millisinə keçəcəyini anons ediblər.

    Hakerlər postlar seriyasını "Liverpul"un "Mançester Yunayted"i 7:0 hesabı ilə darmadağın etdiyi məşhur matçın hesab tablosunun fotosu ilə yekunlaşdırıblar.

    Daha sonra bütün bu postlar hesabdan silinib.

    "Mançester Yunayted" Bruno Fernandes haker
