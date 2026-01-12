Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Хакеры взломали аккаунт Фернандеша в Х и выложили "инсайд" о Роналду

    Футбол
    • 12 января, 2026
    • 07:39
    Официальный аккаунт полузащитника сборной Португалии и английского "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша в социальной сети X был взломан хакерами.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "красных дьяволов".

    Неизвестные получили доступ к аккаунтам Фернандеша и выложили серию провокационных постов. Они призвали "разгромить "Манчестер Юнайтед", вызвали профессионального дартсмена Люка Литтера сыграть в FIFA (ныне EA Sports) один на один, потребовали "избавиться от INEOS" (британская компания, находящаяся в руководстве "Манчестер Юнайтед" - ред.), использовали расистское обращение в адрес рэпера KSI.

    Кроме того, злоумышленники предложили совместную работу актрисе для взрослых с грубыми намеками, заявили о страстной любви к известной футболистке "Комо" Алише Леманн, дали "инсайд" о завершении карьеры Криштиану Роналду, а также анонсировали переход Бруну в сборную Англии по крикету.

    Ливерпуль в марте 2023 года разгромил МЮсо счетом 7:0
    "Ливерпуль" в марте 2023 года разгромил "МЮ"со счетом 7:0

    Завершили серию постов хакеры фотографией табло известного матча, в котором "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0.

    Позже все эти посты были удалены из аккаунта.

    Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" Хакеры кибервзлом

