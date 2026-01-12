Хакеры взломали аккаунт Фернандеша в Х и выложили "инсайд" о Роналду
- 12 января, 2026
- 07:39
Официальный аккаунт полузащитника сборной Португалии и английского "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша в социальной сети X был взломан хакерами.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "красных дьяволов".
Неизвестные получили доступ к аккаунтам Фернандеша и выложили серию провокационных постов. Они призвали "разгромить "Манчестер Юнайтед", вызвали профессионального дартсмена Люка Литтера сыграть в FIFA (ныне EA Sports) один на один, потребовали "избавиться от INEOS" (британская компания, находящаяся в руководстве "Манчестер Юнайтед" - ред.), использовали расистское обращение в адрес рэпера KSI.
Кроме того, злоумышленники предложили совместную работу актрисе для взрослых с грубыми намеками, заявили о страстной любви к известной футболистке "Комо" Алише Леманн, дали "инсайд" о завершении карьеры Криштиану Роналду, а также анонсировали переход Бруну в сборную Англии по крикету.
Завершили серию постов хакеры фотографией табло известного матча, в котором "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0.
Позже все эти посты были удалены из аккаунта.