ABŞ-də İrandakı etirazları dəstəkləyən nümayişçilərin üstünə yük maşını sürülüb
- 12 yanvar, 2026
- 06:59
ABŞ-nin Kaliforniya ştatının Los-Anceles şəhərində İrandakı etiraz aksiyalarına dəstək məqsədilə keçirilən mitinqlər zamanı yük avtomobili kütlənin üzərinə sürülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə KNBC telekanalı məlumat yayıb.
"Los-Anceles Yanğından Mühafizə Xidmətinin məlumatına görə, azı iki nəfər tibbi yardım üçün müraciət edib", - deyə nəşr bildirib.
Məlumata görə, hadisədən sonra nümayişçilər sürücüyə hücum etməyə çalışıb və avtomobilin şüşələrini sındırıblar. Hüquq-mühafizə orqanları yük maşınının sükanı arxasında olan şəxsin kimliyini hələ müəyyən etməyib.
Qeyd edək ki, İranda etirazlar dekabrın 28-də milli valyutanın qəfil kəskin dəyər itirməsindən sonra başlayıb və o vaxtdan bəri ölkənin azı 46 şəhərini əhatə edib. Mövcud məlumatlara görə, onlarla insan, o cümlədən azı beş uşaq həlak olub, çox sayda insan yaralanıb. Yanvarın 8-i axşam saatlarında respublikada internet və mobil rabitənin kəsilməsi zorakılığın kəskinləşdiyi bir vaxtda informasiya əldə etmək imkanlarını ciddi şəkildə məhdudlaşdırıb.