İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    ABŞ-də İrandakı etirazları dəstəkləyən nümayişçilərin üstünə yük maşını sürülüb

    Digər ölkələr
    • 12 yanvar, 2026
    • 06:59
    ABŞ-də İrandakı etirazları dəstəkləyən nümayişçilərin üstünə yük maşını sürülüb

    ABŞ-nin Kaliforniya ştatının Los-Anceles şəhərində İrandakı etiraz aksiyalarına dəstək məqsədilə keçirilən mitinqlər zamanı yük avtomobili kütlənin üzərinə sürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə KNBC telekanalı məlumat yayıb.

    "Los-Anceles Yanğından Mühafizə Xidmətinin məlumatına görə, azı iki nəfər tibbi yardım üçün müraciət edib", - deyə nəşr bildirib.

    Məlumata görə, hadisədən sonra nümayişçilər sürücüyə hücum etməyə çalışıb və avtomobilin şüşələrini sındırıblar. Hüquq-mühafizə orqanları yük maşınının sükanı arxasında olan şəxsin kimliyini hələ müəyyən etməyib.

    Qeyd edək ki, İranda etirazlar dekabrın 28-də milli valyutanın qəfil kəskin dəyər itirməsindən sonra başlayıb və o vaxtdan bəri ölkənin azı 46 şəhərini əhatə edib. Mövcud məlumatlara görə, onlarla insan, o cümlədən azı beş uşaq həlak olub, çox sayda insan yaralanıb. Yanvarın 8-i axşam saatlarında respublikada internet və mobil rabitənin kəsilməsi zorakılığın kəskinləşdiyi bir vaxtda informasiya əldə etmək imkanlarını ciddi şəkildə məhdudlaşdırıb.

    Los-Anceles yük maşını etiraz
    В США грузовик наехал на митингующих в поддержку протестов в Иране

    Son xəbərlər

    06:59

    ABŞ-də İrandakı etirazları dəstəkləyən nümayişçilərin üstünə yük maşını sürülüb

    Digər ölkələr
    06:27

    "Comex" birjasında qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    05:57

    Tramp ABŞ-nin Kuba ilə əlaqələri barədə danışıb

    Digər ölkələr
    05:50

    FES rəhbəri ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin ona qarşı cinayət ittihamları irəli sürməyə hazırlaşdığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    05:15

    Tramp: ABŞ İrandakı hadisələrə cavab vermək imkanını ciddi şəkildə nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    04:52

    Quterreş İranda etirazçılara qarşı zor tətbiqindən sarsıldığını bəyan edib

    Region
    04:28

    "Barselona" bütün turnirlərdə son 10 ilin ən yaxşı qələbə seriyasına imza atıb

    Futbol
    03:56

    Rusiyanın Murmansk vilayətindəki neft bazasında 80 ton benzin dağılıb

    Region
    03:29

    Rza Pəhləvi İrandakı etirazlar fonunda beynəlxalq dəstəyin tezliklə çatacağını bildirib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti