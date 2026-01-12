В США грузовик наехал на митингующих в поддержку протестов в Иране
- 12 января, 2026
- 06:49
В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в ходе митингов в поддержку протестного движения в Иране грузовик наехал на толпу.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал KNBC.
"По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, по меньшей мере два человека обратились за медицинской помощью", - говорится в публикации.
Сообщается, что после наезда митингующие пытались атаковать водителя и разбили стекла в автомобиле. В настоящее время правоохранители еще не установили личность человека за рулем грузовика.
Отметим, что протесты начались в Иране 28 декабря после внезапного обвала национальной валюты и с тех пор охватили по меньшей мере 46 городов страны. По имеющимся данным, погибли десятки людей, включая как минимум пятерых детей, многие получили ранения. Интернет и мобильная связь были отключены в республике вечером 8 января, что серьезно ограничило доступ к информации на фоне эскалации насилия.