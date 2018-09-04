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    Метро в столице Венесуэлы снова станет платным

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Жители столицы Венесуэлы Каракаса с понедельника, 10 сентября, снова будут вынуждены платить за проезд в метро, который с конца 2017 года был бесплатным, при этом стоимость поездки вырастет в 12,5 тысячи раз.

    Как передает Report, об этом сообщает во вторник метрополитен Каракаса.

    Продажи билетов стартуют с субботы, 8 сентября. Цена поездки доставит 0,5 суверенных боливара, что равняется 50 тысячам неденоминированных старых боливаров. При этом в 2017 году, до отмены продажи билетов, одна поездка стоила всего 4 старых боливара. Курс доллара составлял несколько миллионов боливаров.

    Несмотря на то, что жителям Каракаса вновь придется платить за проезд, стоимость поездки остается одной из самых низких в мире за проезд в общественном транспорте (во вторник курс "черного рынка" составил более 88 суверенных боливаров за доллар).

    Отказ в 2017 году от продажи билетов был связан с отсутствием бумаги для их печати, а также с низкой стоимостью поездки, которая не индексировалась долгие годы, несмотря на огромную инфляцию.

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