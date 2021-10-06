О нас
Report Georgia
Аудио новости

Метеорологи ООН предрекли человечеству водный кризис

Метеорологи ООН предрекли человечеству водный кризис Всемирная метеорологическая организация (ВМО) Организации Объединенных Наций предрекла человечеству водный кризис.
Другие страны
6 октября 2021 г. 00:39
Метеорологи ООН предрекли человечеству водный кризис

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) Организации Объединенных Наций предрекла человечеству водный кризис.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные доклада, опубликованного на сайте ВМО.

По утверждению специалистов, глобальное потепление и неэффективное распределение водных ресурсов в мире вкупе с нехваткой систем предупреждения о чрезвычайных ситуациях могут привести к тому, что наводнения и засухи станут намного более опасными для людей.

В материале говорится, что помимо ВМО в исследовании приняли участие 20 международных организаций и исследовательских центров, которые пришли к выводу, что через пару десятилетий питьевой воды перестанет хватать большему числу людей на планете - к 2050 году их количество может составить более 5 млрд человек. При этом отмечается, что в 2018 году трудности с доступом к воде испытывали 3,6 млрд человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Скончался Сайяд Ализаде
Скончался Сайяд Ализаде
30 сентября 2021 г. 22:53
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
5 октября 2021 г. 03:16
Лига конференций: Карабах с крупным счетом в гостях побеждает Омонию
ВидеоЛига конференций: "Карабах" с крупным счетом в гостях побеждает "Омонию"
1 октября 2021 г. 00:54
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
Депутат Верховной Рады: Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном
Депутат Верховной Рады: "Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном"
1 октября 2021 г. 17:00
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
30 сентября 2021 г. 10:35
В Азербайджане предлагается снизить школьный возраст
В Азербайджане предлагается снизить школьный возраст
1 октября 2021 г. 19:53
Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в селе Талыш и поселке Суговушан
ФотоИльхам Алиев поднял флаг Азербайджана в селе Талыш и поселке Суговушан
4 октября 2021 г. 17:50
Первая официальная делегация прибыла в аэропорт Физули
ВидеоПервая официальная делегация прибыла в аэропорт Физули
5 октября 2021 г. 01:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi