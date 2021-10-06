Метеорологи ООН предрекли человечеству водный кризис

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) Организации Объединенных Наций предрекла человечеству водный кризис.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные доклада, опубликованного на
По утверждению специалистов, глобальное потепление и неэффективное распределение водных ресурсов в мире вкупе с нехваткой систем предупреждения о чрезвычайных ситуациях могут привести к тому, что наводнения и засухи станут намного более опасными для людей.
В материале говорится, что помимо ВМО в исследовании приняли участие 20 международных организаций и исследовательских центров, которые пришли к выводу, что через пару десятилетий питьевой воды перестанет хватать большему числу людей на планете - к 2050 году их количество может составить более 5 млрд человек. При этом отмечается, что в 2018 году трудности с доступом к воде испытывали 3,6 млрд человек.