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"Мерседес" отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона

"Мерседес" отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона Mercedes-Benz предупредил владельцев новых Maybach о негерметичном салоне.
Другие страны
2 апреля 2023 г. 11:38
Мерседес отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона

Mercedes-Benz предупредил владельцев новых Maybach о негерметичном салоне.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, автопроизводитель признал, что на седанах Mercedes-Benz S 580 и лимузинах Mercedes-Maybach S 580, выпущенных в 2021 году, проложен герметик ненадлежащего качества. Дефект может привести к короткому замыканию в электропроводке, глюкам электроники и неправильной работе систем активной безопасности. На стёклах и в ногах передних седоков может скапливаться влага.

Пока в группе риска автомобили для североамериканского рынка. Любопытно, что о проблеме узнали еще в июле 2020 года, но с владельцами проблемных четырёхдверок будут связываться с 23 мая 2023 года.

О травмах, авариях и гарантийных претензиях, связанных с дефектом, не сообщается.

Владельцам S-Классов с некачественным герметиком предложат вернуть автомобиль официальному дилеру для устранения неисправности. Сервисмены повторно проклеят нужные детали, чтобы в салон не просачивалась влага. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев. О похожих проблемах на седанах для других рынков не сообщается.

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