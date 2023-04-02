"Мерседес" отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона

Mercedes-Benz предупредил владельцев новых Maybach о негерметичном салоне.
Как сообщает
Пока в группе риска автомобили для североамериканского рынка. Любопытно, что о проблеме узнали еще в июле 2020 года, но с владельцами проблемных четырёхдверок будут связываться с 23 мая 2023 года.
О травмах, авариях и гарантийных претензиях, связанных с дефектом, не сообщается.
Владельцам S-Классов с некачественным герметиком предложат вернуть автомобиль официальному дилеру для устранения неисправности. Сервисмены повторно проклеят нужные детали, чтобы в салон не просачивалась влага. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев. О похожих проблемах на седанах для других рынков не сообщается.