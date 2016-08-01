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    ​Мэром Токио впервые стала женщина

    Юрико Коикэ набрала 2 миллиона 912 тысяч голосов

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Японии Юрико Коикэ стала первым женщиной-мэром Токио, одержав уверенную победу на состоявшихся в воскресенье выборах градоначальника японской столицы.

    Как передает Report, по данным телеканала NHK со ссылкой на данные избирательной комиссии, явка на выборах в текущем году составила 59,73%, что на 13,59 пункта выше аналогичного показателя 2014 года.

    По результатам голосования, Коикэ набрала 2 миллиона 912 тысяч голосов.

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