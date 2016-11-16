Штайнмайер официально представлен в качестве кандидата в президенты ФРГ

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Канцлер Германии, председатель Христианско-демократического союза Ангела Меркель официально представила действующего главу немецкого МИД в качестве кандидата на пост президента ФРГ.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом канцлер Германии заявила 16 ноября.

"Я рада, что мы, трое председателей партий, можем представить вам главу МИД Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве общего кандидата в президенты "большой коалиции" и преемника Йоахима Гаука. Я убеждена, что Франк-Вальтер Штайнмайер - это правильный кандидат в это время, кандидат, который получит поддержку многих граждан Германии, потому что люди чувствуют, что… он человек, которому они могут доверять", - сказала Меркель.

Штайнмайер выдвинут кандидатом на должность президента ФРГ от правящих в составе коалиции партий - Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и Христианско-социального союза.