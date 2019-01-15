Меркель не пошла на уступки по Brexit

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель не предложила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй никаких дополнительных уступок в отношении Brexit, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Канцлер Германии не дала никаких гарантий, кроме тех, которые обсуждались Европейским советом в декабре, и тех, что изложены в письме [президента Европейской комиссии] Жана-Клода Юнкера и [президента Европейского совета] Дональда Туска», — сказал представитель Германии.

Отметим, парламент Великобритании проведет сегодня ключевое голосование по Brexit. Депутаты парламента определят судьбу соглашения, которое Тереза Мэй полтора года согласовывала с Брюсселем. По данным Daily Telegraph, против предложенной сделки выступает не только оппозиция, но и около трети однопартийцев Мэй.