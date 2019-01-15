 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Меркель не пошла на уступки по Brexit

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель не предложила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй никаких дополнительных уступок в отношении Brexit, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    "Канцлер Германии не дала никаких гарантий, кроме тех, которые обсуждались Европейским советом в декабре, и тех, что изложены в письме [президента Европейской комиссии] Жана-Клода Юнкера и [президента Европейского совета] Дональда Туска», — сказал представитель Германии.

    Отметим, парламент Великобритании проведет сегодня ключевое голосование по Brexit. Депутаты парламента определят судьбу соглашения, которое Тереза Мэй полтора года согласовывала с Брюсселем. По данным Daily Telegraph, против предложенной сделки выступает не только оппозиция, но и около трети однопартийцев Мэй.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi