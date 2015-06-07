​Меркель и Обама выступили за сохранение санкций в отношении России

Баку. 7 Июня. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Барак Обама выступили за сохранение санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом пишет в твиттере Franc-Press.

Как отмечается, санкции, по мнению политиков, должны быть сохранены до полного выполнения минских соглашений.

Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил о готовности ввести новые санкции против России. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.