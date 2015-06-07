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    ​Меркель и Обама выступили за сохранение санкций в отношении России

    “Санкции должны быть сохранены до полного выполнения минских соглашений”

    Баку. 7 Июня. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Барак Обама выступили за сохранение санкций в отношении России.

    Как передает Report, об этом пишет в твиттере Franc-Press.

    Как отмечается, санкции, по мнению политиков, должны быть сохранены до полного выполнения минских соглашений.

    Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил о готовности ввести новые санкции против России. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

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