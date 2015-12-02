Германия продолжит участие в миссии НАТО в Афганистане

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Немецкие военнослужащие продолжат участие в миссии Resolute Support ("Решительная поддержка") в Афганистане в ближайшие годы.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

"Немецкая поддержка выходит за рамки 2016 года", - сказала Меркель, добавив, что в Афганистане "ситуация в области безопасности остается тяжелой".

В настоящее время в миссии работают 850 военнослужащих бундесвера, она расположена в Мазари-Шарифе и Кабуле. В будущем году планируется увеличить число немецких сотрудников до 980.

По словам Меркель, Германия и Афганистан совместно пытаются остановить нелегальную миграцию из страны в ЕС. Военные инструктора из бундесвера обучают афганских полицейских, в частности, учат их бороться с контрабандистами, которые занимаются доставкой нелегалов в Европу, и с изготовителями фальшивых документов, сказала канцлер. "Мы не должны вселять в них (беженцев - ред.) ложную надежду", - добавила Меркель.

"Необходимо создавать возможности для людей и в самом Афганистане", - сказал президент Гани, добавив, что ожидает поддержки со стороны Берлина в вопросах обучения и создания новых рабочих мест в республике.