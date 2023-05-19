Мэрия Тбилиси начала процедуру разрыва соглашения с российским "Метровагонмашем"

Мэрия Тбилиси начала процедуру разрыва соглашения с российским "Метровагонмашем", который должен был поставить вагоны Тбилисскому метрополитену, из-за введенных международных санкций.

Мэрия Тбилиси начала процедуру разрыва соглашения с российским "Метровагонмашем", который должен был поставить вагоны Тбилисскому метрополитену, из-за введенных международных санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении мэрии Тбилиси.

"19 мая 2023 года наши международные партнеры ввели санкции против указанной компании. Как известно, Грузия выполняет международные финансовые санкции. Соответственно, Тбилисский муниципалитет не собирается сотрудничать с санкционной компанией и аннулирует оформленное с "Метровагонмашем" соглашение", - говорится в заявлении.