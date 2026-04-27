    Другие страны
    • 27 апреля, 2026
    • 16:23
    Мерц: У США нет четкой стратегии на переговорах с Ираном

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что нынешняя тактика США не приносит им успехов на переговорах с Ираном.

    Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, Мерц выразил сомнения в наличии у Вашингтона четкой стратегии и задался вопросом о возможных сценариях выхода из сложившейся ситуации.

    "Иранцы явно сильнее, чем ожидалось, и у американцев тоже явно нет, по-настоящему, убедительной стратегии на переговорах", - сказал Мерц во время посещения школы в Марсберге.

    При этом добавил, что ключевая проблема подобных конфликтов заключается не только во входе в них, но и в поиске выхода из них. В качестве примеров он привел многолетние кампании США в Афганистане и Ираке.

    "Мы очень болезненно наблюдали это в Афганистане на протяжении 20 лет. Мы видели это в Ираке",- добавил он.

    "В данный момент я не вижу, какой стратегический выход выберут американцы, особенно учитывая, что иранцы явно ведут переговоры очень умело - или очень умело не ведут переговоры", - сказал он.

    Канцлер также раскритиковал руководство Ирана, заявив, что действия, в том числе со стороны Корпус стражей исламской революции (КСИР), унижают целую нацию.

    Мерц добавил, что напряженность на Ближнем Востоке оказывает серьезное негативное влияние на экономику Германии: "В данный момент ситуация довольно запутанная. И это обходится нам в огромные деньги. Этот конфликт, эта война против Ирана, напрямую влияет на нашу экономику".

    Кроме того, по его словам, Германия продолжает предлагать направить свои тральщики для содействия восстановлению судоходства в Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Однако, подчеркнул Мерц, ключевым условием для этого остается прекращение боевых действий.

    Фридрих Мерц Переговоры между США и Ираном Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Корпус стражей исламской революции (КСИР) Германия Соединенные Штаты Америки (США)
    Merts: ABŞ-nin İranla danışıqlarda aydın strategiyası yoxdur
    Germany's Merz says Iran humiliating US as talks stall

    Последние новости

    17:55

    Андрей Бабиш: Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Чехию

    Внешняя политика
    17:54

    Чехия предлагает Азербайджану новый учебно-боевой самолет

    Армия
    17:48
    Фото

    Ильхам Алиев и Андрей Бабиш выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:44
    Фото

    В Бакметрополитене опровергли опасения по поводу состояния станции "Ази Асланов"

    Инфраструктура
    17:41

    Доходы Азербайджана от экспорта полиэтилена снизились на 16,5%

    Бизнес
    17:32

    Фон дер Ляйен и Мадьяр проведут переговоры о разблокировке 17 млрд евро для Венгрии

    Другие страны
    17:21
    Фото

    Сахиба Гафарова обсудила с послом Судана межпарламентское сотрудничество

    Внутренняя политика
    17:17

    В некоторых горных реках Азербайджана возможны сели - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    17:08

    АБР: На рынке ценных бумаг Азербайджана создается единый расчетный центр

    Финансы
    Лента новостей