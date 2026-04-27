Мерц: У США нет четкой стратегии на переговорах с Ираном

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что нынешняя тактика США не приносит им успехов на переговорах с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, Мерц выразил сомнения в наличии у Вашингтона четкой стратегии и задался вопросом о возможных сценариях выхода из сложившейся ситуации.

"Иранцы явно сильнее, чем ожидалось, и у американцев тоже явно нет, по-настоящему, убедительной стратегии на переговорах", - сказал Мерц во время посещения школы в Марсберге.

При этом добавил, что ключевая проблема подобных конфликтов заключается не только во входе в них, но и в поиске выхода из них. В качестве примеров он привел многолетние кампании США в Афганистане и Ираке.

"Мы очень болезненно наблюдали это в Афганистане на протяжении 20 лет. Мы видели это в Ираке",- добавил он.

"В данный момент я не вижу, какой стратегический выход выберут американцы, особенно учитывая, что иранцы явно ведут переговоры очень умело - или очень умело не ведут переговоры", - сказал он.

Канцлер также раскритиковал руководство Ирана, заявив, что действия, в том числе со стороны Корпус стражей исламской революции (КСИР), унижают целую нацию.

Мерц добавил, что напряженность на Ближнем Востоке оказывает серьезное негативное влияние на экономику Германии: "В данный момент ситуация довольно запутанная. И это обходится нам в огромные деньги. Этот конфликт, эта война против Ирана, напрямую влияет на нашу экономику".

Кроме того, по его словам, Германия продолжает предлагать направить свои тральщики для содействия восстановлению судоходства в Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Однако, подчеркнул Мерц, ключевым условием для этого остается прекращение боевых действий.