    Мерц: Провал переговоров США и Ирана был ожидаем

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что провал переговоров между США и Ираном не стал для него неожиданностью, указав на их недостаточную подготовку.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, об этом он сказал журналистам в Берлине.

    "С самого начала у меня не было ощущения, что эти переговоры были действительно хорошо подготовлены", - отметил Мерц, не уточнив, к какой стороне относится его критика.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые переговоры между Вашингтоном и Тегераном завершились без достижения соглашения.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением всех иранских кораблей, которые попытаются обойти блокаду США в Ормузском проливе.

    Merts: ABŞ və İran danışıqlarının uğursuzluğu gözlənilən idi

