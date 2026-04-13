Мерц: Провал переговоров США и Ирана был ожидаем
- 13 апреля, 2026
- 20:27
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что провал переговоров между США и Ираном не стал для него неожиданностью, указав на их недостаточную подготовку.
Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, об этом он сказал журналистам в Берлине.
"С самого начала у меня не было ощущения, что эти переговоры были действительно хорошо подготовлены", - отметил Мерц, не уточнив, к какой стороне относится его критика.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.
Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.
11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые переговоры между Вашингтоном и Тегераном завершились без достижения соглашения.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением всех иранских кораблей, которые попытаются обойти блокаду США в Ормузском проливе.