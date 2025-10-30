Мерц поддержал решение Турции о приобретении истребителей Eurofighter

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который находится с визитом в Турции, назвал приобретение Анкарой истребителей Eurofighter вкладом в безопасность всех партнеров НАТО.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

"Правительство Германии однозначно приветствует решение Турции... закупить 20 истребителей Eurofighter", - сказал он, отметив, что в арсенале Турции эти самолеты будут служить коллективной безопасности Североатлантического союза.

Ранее на этой неделе в ходе визита британского премьера Кира Стармера Турция подписала с Великобританией соглашение о покупке 20 Eurofighter на сумму свыше $10 млрд.