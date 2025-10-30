Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Мерц поддержал решение Турции о приобретении истребителей Eurofighter

    • 30 октября, 2025
    • 18:50
    Мерц поддержал решение Турции о приобретении истребителей Eurofighter

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, который находится с визитом в Турции, назвал приобретение Анкарой истребителей Eurofighter вкладом в безопасность всех партнеров НАТО.

    Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

    "Правительство Германии однозначно приветствует решение Турции... закупить 20 истребителей Eurofighter", - сказал он, отметив, что в арсенале Турции эти самолеты будут служить коллективной безопасности Североатлантического союза.

    Ранее на этой неделе в ходе визита британского премьера Кира Стармера Турция подписала с Великобританией соглашение о покупке 20 Eurofighter на сумму свыше $10 млрд.

