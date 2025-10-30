İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 30 oktyabr, 2025
    • 19:14
    Merts Türkiyənin Eurofighter qırıcıları alması ilə bağlı qərarını dəstəkləyib

    Türkiyədə səfərdə olan Almaniya Kansleri Fridrix Merts Ankaranın "Eurofighter" qırıcılarını əldə etməsini bütün NATO tərəfdaşlarının təhlükəsizliyinə töhfə kimi qiymətləndirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Türkiyə mediası yazıb.

    "Almaniya hökuməti Türkiyənin 20 "Eurofighter" qırıcısı almaq qərarını birmənalı şəkildə alqışlayır", - o qeyd edib və bildirib ki, Türkiyənin arsenalında bu təyyarələr Şimali Atlantika İttifaqının kollektiv təhlükəsizliyinə xidmət edəcək.

    Fridrix Merts Türkiyə "Eurofighter"
