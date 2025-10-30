Merts Türkiyənin "Eurofighter" qırıcıları alması ilə bağlı qərarını dəstəkləyib
Digər ölkələr
30 oktyabr, 2025
- 19:14
Türkiyədə səfərdə olan Almaniya Kansleri Fridrix Merts Ankaranın "Eurofighter" qırıcılarını əldə etməsini bütün NATO tərəfdaşlarının təhlükəsizliyinə töhfə kimi qiymətləndirib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Türkiyə mediası yazıb.
"Almaniya hökuməti Türkiyənin 20 "Eurofighter" qırıcısı almaq qərarını birmənalı şəkildə alqışlayır", - o qeyd edib və bildirib ki, Türkiyənin arsenalında bu təyyarələr Şimali Atlantika İttifaqının kollektiv təhlükəsizliyinə xidmət edəcək.
