    Мерц не примет участие на саммите ЕПС в Ереване

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пропустит саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) 4 мая в Ереване.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

    "Канцлер ФРГ не может совершить поездку (в Армению - ред.) в связи с другими обязательствами", - заявила представитель правительства Германии.

    По ее словам, Мерц уже принимал участие в двух предыдущих саммитах ЕПС и находится в активном контакте со многими участниками.

    Merts "Avropa Siyasi Birliyi"nin İrəvanda keçiriləcək sammitində iştirak etməyəcək
    Merz won't attend EPC summit in Yerevan

