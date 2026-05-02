Мерц не примет участие на саммите ЕПС в Ереване

Канцлер Германии Фридрих Мерц пропустит саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) 4 мая в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

"Канцлер ФРГ не может совершить поездку (в Армению - ред.) в связи с другими обязательствами", - заявила представитель правительства Германии.

По ее словам, Мерц уже принимал участие в двух предыдущих саммитах ЕПС и находится в активном контакте со многими участниками.