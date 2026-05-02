Мерц не примет участие на саммите ЕПС в Ереване
Другие страны
- 02 мая, 2026
- 16:56
Канцлер Германии Фридрих Мерц пропустит саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) 4 мая в Ереване.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.
"Канцлер ФРГ не может совершить поездку (в Армению - ред.) в связи с другими обязательствами", - заявила представитель правительства Германии.
По ее словам, Мерц уже принимал участие в двух предыдущих саммитах ЕПС и находится в активном контакте со многими участниками.
