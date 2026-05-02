Merts "Avropa Siyasi Birliyi"nin İrəvanda keçiriləcək sammitində iştirak etməyəcək
Digər ölkələr
- 02 may, 2026
- 17:05
Almaniya Kansleri Fridrix Merts "Avropa Siyasi Birliyi"nin mayın 4-də İrəvanda keçiriləcək sammitinə qatılmayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS DPA-ya istinadən məlumat yayıb.
"Fridrix Merts digər öhdəlikləri ilə əlaqədar (Ermənistana - red.) səfər edə bilmir", - Almaniya hökumətinin nümayəndəsi bildirib.
Onun sözlərinə görə, F.Merts "Avropa Siyasi Birliyi"nin əvvəlki iki sammitində artıq iştirak edib və bir çox iştirakçılarla aktiv təmasdadır.
Son xəbərlər
00:13
Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıbRegion
23:53
Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçibDigər ölkələr
23:38
Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edirRegion
23:31
İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edibDigər ölkələr
23:27
Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlibFutbol
23:09
Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıbDigər ölkələr
23:03
Foto
Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilibXarici siyasət
22:39
Foto
WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıbİnfrastruktur
22:32