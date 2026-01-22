Мерц: НАТО продолжит защищать север Европы от российских угроз

НАТО продолжит защищать Данию, Гренландию и северные страны от угроз, исходящих со стороны России.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, альянс намерен последовательно отстаивать фундаментальные принципы трансатлантического партнерства.

"Мы будем защищать принципы, на которых основано трансатлантическое партнерство, - суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул канцлер.

Фридрих Мерц также заявил о поддержке переговоров между Данией, Гренландией и США. По его словам, он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, а также генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Цель переговоров - добиться более тесного сотрудничества между союзниками в Арктическом регионе. Мы уже предпринимаем шаги в этом направлении", - отметил канцлер, подчеркнув, что НАТО не приемлет силовой захват территорий союзников.