Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мерц: НАТО продолжит защищать север Европы от российских угроз

    Другие страны
    • 22 января, 2026
    • 13:05
    Мерц: НАТО продолжит защищать север Европы от российских угроз

    НАТО продолжит защищать Данию, Гренландию и северные страны от угроз, исходящих со стороны России.

    Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    По его словам, альянс намерен последовательно отстаивать фундаментальные принципы трансатлантического партнерства.

    "Мы будем защищать принципы, на которых основано трансатлантическое партнерство, - суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул канцлер.

    Фридрих Мерц также заявил о поддержке переговоров между Данией, Гренландией и США. По его словам, он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, а также генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    "Цель переговоров - добиться более тесного сотрудничества между союзниками в Арктическом регионе. Мы уже предпринимаем шаги в этом направлении", - отметил канцлер, подчеркнув, что НАТО не приемлет силовой захват территорий союзников.

    Германия Фридрих Мерц НАТО Гренландия США Дания Дональд Трамп Всемирный экономический форум (WEF) - 2026

    Последние новости

    13:05

    Мерц: НАТО продолжит защищать север Европы от российских угроз

    Другие страны
    12:58

    В Казахстане из зоны отдыха госпитализированы 22 подростка

    В регионе
    12:57

    Грузия сократила расходы на закупку природного газа у Азербайджана

    Энергетика
    12:56

    В 2025 году в Азербайджане выявлено более 6 тыс. случаев нарушения трудового законодательства

    Социальная защита
    12:52

    Глава службы: Нелегальный трудовой стаж впоследствии восстановить невозможно

    Социальная защита
    12:47

    В Азербайджане завершен процесс выплаты пенсий за январь

    Социальная защита
    12:42
    Фото

    Азербайджан представлен на II Международном Черноморском форуме Rize Ayder

    Бизнес
    12:27

    Премьер Финляндии в конце недели совершит визит в Китай

    Другие страны
    12:26

    Объемы транспортировки нефти по БТД сократились почти на 8%

    Энергетика
    Лента новостей