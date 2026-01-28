Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Финансы
    • 28 января, 2026
    • 09:19
    Стоимость золота обновила исторический максимум

    Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, превысив $5 250 за тройскую унцию.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные COMEX.

