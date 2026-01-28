Стоимость золота обновила исторический максимум
Финансы
- 28 января, 2026
- 09:19
Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, превысив $5 250 за тройскую унцию.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные COMEX.
