В Баку планируют заменить около тысячи автобусов до 2030 года

Власти Азербайджана планируют поэтапно обновить автобусный парк Баку, заменив около тысячи устаревших автобусов к 2030 году.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев на круглом столе, посвященном реализации Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 гг.

По его словам, в настоящее время в столице насчитывается около 1 000 автобусов, которые нуждаются в замене.

"Работы в этом направлении будут завершены до 2030 года. К этому времени общее количество автобусов в Баку планируется довести до 2 800 единиц. Как вы видите, новые автобусы имеют красный цвет, и со временем число автобусов белого цвета в городе будет сокращаться", - отметил Рзаев.