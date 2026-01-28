Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Баку планируют заменить около тысячи автобусов до 2030 года

    Инфраструктура
    • 28 января, 2026
    • 12:27
    В Баку планируют заменить около тысячи автобусов до 2030 года

    Власти Азербайджана планируют поэтапно обновить автобусный парк Баку, заменив около тысячи устаревших автобусов к 2030 году.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев на круглом столе, посвященном реализации Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 гг.

    По его словам, в настоящее время в столице насчитывается около 1 000 автобусов, которые нуждаются в замене.

    "Работы в этом направлении будут завершены до 2030 года. К этому времени общее количество автобусов в Баку планируется довести до 2 800 единиц. Как вы видите, новые автобусы имеют красный цвет, и со временем число автобусов белого цвета в городе будет сокращаться", - отметил Рзаев.

    Anar Rzayev: "Bakıda 1 000-ə yaxın avtobusun dəyişdirilməsinə ehtiyac var"

