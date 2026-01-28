Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Парламент Казахстана одобрил присоединение Астаны к механизму реагирования на ЧС в странах ОТГ

    В регионе
    28 января, 2026
    12:36
    Парламент Казахстана одобрил присоединение Астаны к механизму реагирования на ЧС в странах ОТГ

    Мажилис парламента Казахстана на пленарном заседании в среду принял закон "О ратификации соглашения о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств (ОТГ)".

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на МЧС Казахстана, с докладом по основным положениям документа выступил вице-министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Кеген Турсынбаев.

    Он отметил, что документ направлен на формирование эффективного международного механизма взаимодействия в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).

    В целом, соглашение предусматривает создание механизма гражданской защиты для объединения усилий государств – членов ОТГ в реагировании на стихийные бедствия, оказании взаимной помощи пострадавшим странам, а также развитии профессионального потенциала спасательных подразделений. Поддержка будет оказываться по запросу пострадавшего государства и на добровольной основе. Решения о предоставлении помощи будут приниматься на основе консенсуса.

    Он подчеркнул, что реализация соглашения позволит повысить уровень координации, оперативности и эффективности совместных действий при чрезвычайных ситуациях, а также укрепить международное сотрудничество в сфере гражданской защиты.

    Отметим, что документ был подписан в ноябре 2024 года.

