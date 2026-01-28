İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Qazaxıstan TDT ölkələrində fövqəladə hallara qarşı reaksiya mexanizminə qoşulub

    Region
    • 28 yanvar, 2026
    • 13:04
    Qazaxıstan TDT ölkələrində fövqəladə hallara qarşı reaksiya mexanizminə qoşulub

    Qazaxıstan parlamentinin Məclisi bu gün plenar iclasda "Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Mülki Müdafiə Mexanizminin yaradılmasına dair Sazişin ratifikasiyası haqqında" qanunu qəbul edib.

    "Report"un yerli bürosunun Qazaxıstanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, fövqəladə hallar nazirinin müavini general-mayor Kegen Tursınbayev qanun layihəsinin əsas müddəaları barədə məruzə ilə çıxış edib.

    O bildirib ki, sənəd fövqəladə halların qarşısının alınması və onların nəticələrinin aradan qaldırılması sahəsində səmərəli beynəlxalq qarşılıqlı əlaqə mexanizminin formalaşdırılmasına yönəlib.

    K.Tursınbayev vurğulayıb ki, sazişin həyata keçirilməsi fövqəladə hallar zamanı birgə fəaliyyətlərin koordinasiyası, operativliyi və səmərəliliyini artırmağa, həmçinin mülki müdafiə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirməyə imkan verəcək.

    Saziş təbii fəlakətlərə qarşı mübarizədə, zərər çəkmiş ölkələrə qarşılıqlı yardım göstərilməsində, həmçinin xilasetmə bölmələrinin peşəkar potensialının inkişaf etdirilməsində TDT-yə üzv dövlətlərin səylərini birləşdirmək üçün mülki müdafiə mexanizminin yaradılmasını nəzərdə tutur.

    Bununla yanaşı, dəstək zərərçəkmiş dövlətin müraciəti ilə könüllü əsasda göstəriləcək. Yardımın göstərilməsi ilə bağlı qərarlar konsensus əsasında qəbul ediləcək.

    Qeyd edək ki, sənəd 2024-cü ilin noyabrında imzalanıb.

    Qazaxıstan Türk Dövlətləri Təşkilatı Astana Mülki Müdafiə Mexanizmi
    Парламент Казахстана одобрил присоединение Астаны к механизму реагирования на ЧС в странах ОТГ

    Son xəbərlər

    01:10
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda üçüncü qol vurulub - YENİLƏNİR-5

    Futbol
    00:57

    Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti