NATO Danimarka, Qrenlandiya və şimal ölkələrini Rusiyanın təhdidlərindən qoruyacaq
Digər ölkələr
- 22 yanvar, 2026
- 13:13
NATO Danimarkanı, Qrenlandiyanı və şimal ölkələrini Rusiyanın təhdidlərindən qorumağa davam edəcək.
"Report"un müxbiri xəbər verir ki, bunu Almaniya kansleri Fridrix Merts Davosda Ümumdünya İqtisadi Forumunda çıxışı zamanı bildirib.
