NATO Danimarka, Qrenlandiya və şimal ölkələrini Rusiyanın təhdidlərindən qoruyacaq

    Digər ölkələr
    • 22 yanvar, 2026
    • 13:13
    NATO Danimarkanı, Qrenlandiyanı və şimal ölkələrini Rusiyanın təhdidlərindən qorumağa davam edəcək.

    "Report"un müxbiri xəbər verir ki, bunu Almaniya kansleri Fridrix Merts Davosda Ümumdünya İqtisadi Forumunda çıxışı zamanı bildirib.

    NATO Rusiya Qrenlandiya
    Мерц: НАТО продолжит защищать север Европы от российских угроз
    Merz: NATO to continue to defend Northern Europe from Russian threats

