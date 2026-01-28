Дело в отношении блогера Гасанова о неуплате налогов поступило в прокуратуру РФ
28 января, 2026
- 12:27
Уголовное дело в отношении блогера Гусейна Гасанова о неуплате налогов на сумму 170 млн рублей (3,8 млн манатов) поступило в прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.
"В прокуратуру Южного административного округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении блогера Гусейна Гасанова. Предварительное расследование по делу завершено", - говорится в сообщении.
