Дело в отношении блогера Гасанова о неуплате налогов поступило в прокуратуру РФ

Уголовное дело в отношении блогера Гусейна Гасанова о неуплате налогов на сумму 170 млн рублей (3,8 млн манатов) поступило в прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

"В прокуратуру Южного административного округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении блогера Гусейна Гасанова. Предварительное расследование по делу завершено", - говорится в сообщении.