Дело в отношении блогера Гасанова о неуплате налогов поступило в прокуратуру РФ

    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В регионе
    • 28 января, 2026
    • 12:27
    Уголовное дело в отношении блогера Гусейна Гасанова о неуплате налогов на сумму 170 млн рублей (3,8 млн манатов) поступило в прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

    "В прокуратуру Южного административного округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении блогера Гусейна Гасанова. Предварительное расследование по делу завершено", - говорится в сообщении.

    Bloqer Hüseyn Həsənov barəsində vergidən yayınma ilə bağlı iş Rusiya prokurorluğuna daxil olub

