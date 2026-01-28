İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Bloqer Hüseyn Həsənov barəsində vergidən yayınma ilə bağlı iş Rusiya prokurorluğuna daxil olub

    Region
    • 28 yanvar, 2026
    • 12:38
    Bloqer Hüseyn Həsənov barəsində vergidən yayınma ilə bağlı iş Rusiya prokurorluğuna daxil olub

    Bloqer Hüseyn Həsənovun 170 milyon rubl (3,8 milyon manat) məbləğində vergiləri ödəməməsi ilə bağlı cinayət işi ittiham aktının təsdiqlənməsi üçün Rusiya prokurorluğuna daxil olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS Moskva prokurorluğunun mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    "Bloqer Hüseyn Həsənovla bağlı cinayət işi ittiham aktının təsdiqlənməsi məsələsinə baxılması üçün Cənub inzibati dairəsinin prokurorluğuna daxil olub. İş üzrə ilkin istintaq başa çatıb", - məlumatda bildirilib.

