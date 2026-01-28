Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Рахман Гумбатов: Наличная оплата парковки в Баку является нарушением закона

    В Баку расширяются меры по борьбе с незаконной парковкой, а контроль в данной сфере будет ужесточен.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумбатов, выступая на круглом столе, посвященном исполнению госпрограммы по развитию транспортной инфраструктуры на 2025–2030 годы.

    По его словам, одним из ключевых приоритетов остается правильная организация парковочного пространства и использование исключительно законных парковочных зон. Гумбатов подчеркнул, что несанкционированное обустройство парковок и сбор наличных средств с водителей на месте являются правонарушением.

    Замминистра отметил, что оплата допускается только через официальные платежные системы. В связи с этим контрольные мероприятия были усилены, совместно с профильными структурами проводятся регулярные мониторинги, а в отношении нарушителей применяются административные меры.

