    • 28 yanvar, 2026
    • 12:11
    Nazir müavini: Bakıda parklanma üçün nağd ödəniş qanun pozuntusudur

    Bakıda qanunsuz parklanma halları ilə mübarizə tədbirləri genişləndirilir, bu sahədə nəzarət mexanizmləri daha da sərtləşdirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Rəhman Hümmətov "Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nın 2025-ci il üzrə icrasına həsr olunmuş dəyirmi masada bildirib.

    Onun sözlərinə görə, şəhərdə parklanmanın düzgün təşkil edilməsi və yalnız qanuni dayanacaqlardan istifadə əsas prioritetlərdəndir.

    "Qeyri-rəsmi şəkildə parklanma yerlərinin təşkil edilməsi və sürücülərdən yerindəcə pul yığılması qanun pozuntusu hesab olunur. Nağd şəkildə həyata keçirilən parklanma ödənişləri qanunsuzdur. Parklanma yalnız rəsmi sistem üzərindən aparılmalıdır", – deyə nazir müavini vurğulayıb.

    R.Hümmətov qeyd edib ki, bu kimi hallarla bağlı nəzarət tədbirləri gücləndirilib, müvafiq qurumlarla birgə monitorinqlər aparılır və qanunsuz fəaliyyət göstərən şəxslərə qarşı inzibati tədbirlər görülür.

    Рахман Гумбатов: Наличная оплата парковки в Баку является нарушением закона

