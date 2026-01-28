В Азербайджане уничтожили около 1,7 тонны иранской нуги из-за плесени и дрожжей
Здоровье
- 28 января, 2026
- 12:18
Агентство пищевой безопасности Азербайджана обнаружило плесневые и дрожжевые грибки в 1 680 кг нуги, привезенной в страну из Ирана.
Как сообщили Report в АПБА, данная кондитерская продукция производства компании Maryam Naderi Zarneh была импортирована из Ирана ООО Chinar Lunch Catering Service.
Специалисты ведомства отобрали образцы продукции для проведения лабораторного анализа, который выявил несоответствие [нормам] по показателю плесневых и дрожжевых грибков.
На основании соответствующего решения, принятого в связи с фактом, вся партия зараженной нуги была полностью уничтожена.
