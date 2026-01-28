Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане уничтожили около 1,7 тонны иранской нуги из-за плесени и дрожжей

    Здоровье
    • 28 января, 2026
    • 12:18
    В Азербайджане уничтожили около 1,7 тонны иранской нуги из-за плесени и дрожжей

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана обнаружило плесневые и дрожжевые грибки в 1 680 кг нуги, привезенной в страну из Ирана.

    Как сообщили Report в АПБА, данная кондитерская продукция производства компании Maryam Naderi Zarneh была импортирована из Ирана ООО Chinar Lunch Catering Service.

    Специалисты ведомства отобрали образцы продукции для проведения лабораторного анализа, который выявил несоответствие [нормам] по показателю плесневых и дрожжевых грибков.

    На основании соответствующего решения, принятого в связи с фактом, вся партия зараженной нуги была полностью уничтожена.

    пищевая безопасность АПБА плесневые грибки контроль качества кондитерские изделия иранские сладости
    Фото
    İrandan Azərbaycana gətirilən 1680 kq qənnadı məhsulunda kif aşkarlanıb

    Последние новости

    12:51

    Замминистра: В Баку планируют расширение метро в направлении пригородов

    Инфраструктура
    12:47
    Фото

    Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке Gulfood 2026 в Дубае

    Бизнес
    12:44

    Минтруда: В Азербайджане около 180 тыс. детей из малообеспеченных семей получают соцпомощь

    Социальная защита
    12:40

    Зеленский: В соглашении с США о послевоенном восстановлении нужны доработки

    Другие страны
    12:40

    Золото подорожало на более чем 4% - ОБНОВЛЕНО-2

    Финансы
    12:36

    Парламент Казахстана одобрил присоединение Астаны к механизму реагирования на ЧС в странах ОТГ

    В регионе
    12:36

    Минтруда запустило онлайн-оформление отцовского отпуска через ƏMAS

    Социальная защита
    12:35

    Рахман Гумбатов: Наличная оплата парковки в Баку является нарушением закона

    Инфраструктура
    12:32

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются осадки

    Экология
    Лента новостей