Минтруда запустило онлайн-оформление отцовского отпуска через ƏMAS

В Азербайджане внедрен электронный механизм оформления оплачиваемого отцовского отпуска.

Как сообщает Report, Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана объявило о запуске новой функциональности в подсистеме ƏMAS ("Труд и занятость").

В ƏMAS теперь в электронном формате формируется приказ о предоставлении работнику 14 календарных дней оплачиваемого отпуска до и после рождения ребенка. Новый функционал позволяет работодателям оформлять соответствующие документы полностью в e-режиме.

Данное нововведение реализовано в рамках последних изменений в трудовое законодательство, которыми предусмотрено предоставление мужчинам оплачиваемого отпуска сроком на 14 календарных дней в связи с рождением ребенка.