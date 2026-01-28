Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Минтруда запустило онлайн-оформление отцовского отпуска через ƏMAS

    Социальная защита
    • 28 января, 2026
    • 12:36
    В Азербайджане внедрен электронный механизм оформления оплачиваемого отцовского отпуска.

    Как сообщает Report, Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана объявило о запуске новой функциональности в подсистеме ƏMAS ("Труд и занятость").

    В ƏMAS теперь в электронном формате формируется приказ о предоставлении работнику 14 календарных дней оплачиваемого отпуска до и после рождения ребенка. Новый функционал позволяет работодателям оформлять соответствующие документы полностью в e-режиме.

    Данное нововведение реализовано в рамках последних изменений в трудовое законодательство, которыми предусмотрено предоставление мужчинам оплачиваемого отпуска сроком на 14 календарных дней в связи с рождением ребенка.

    ƏMAS-da atalıq məzuniyyəti ilə bağlı yeni funksionallıq tətbiq edilib

