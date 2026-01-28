Зеленский: В соглашении с США о послевоенном восстановлении нужны доработки
Другие страны
- 28 января, 2026
- 12:40
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совместно с переговорной командой и представителями правительства были определены вопросы, которые требуют дополнительной проработки в соглашении с США о послевоенном восстановлении.
Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
"Работа с американской стороной продвигается активно, а с украинской - все максимально оперативно. Я благодарю представителей президента Соединенных Штатов за конструктивный подход в ходе переговоров. Нам необходимо как можно скорее добиться результата", - написал Зеленский.
