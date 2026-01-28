Зеленский: В соглашении с США о послевоенном восстановлении нужны доработки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совместно с переговорной командой и представителями правительства были определены вопросы, которые требуют дополнительной проработки в соглашении с США о послевоенном восстановлении.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Работа с американской стороной продвигается активно, а с украинской - все максимально оперативно. Я благодарю представителей президента Соединенных Штатов за конструктивный подход в ходе переговоров. Нам необходимо как можно скорее добиться результата", - написал Зеленский.