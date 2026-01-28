Zelenski: Biz mümkün qədər tez bir zamanda nəticə əldə etməliyik
- 28 yanvar, 2026
- 12:59
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski danışıqlar komandası və hökumət nümayəndələri ilə birlikdə ABŞ ilə müharibədən sonrakı bərpa haqqında sazişdə təkmilləşdirilməli olan məsələlərin müəyyən edildiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, V.Zelenski bu barədə "Telegram" kanalında məlumat verib.
"ABŞ tərəfi ilə iş fəal şəkildə irəliləyir, Ukrayna tərəfi ilə isə hər şey son dərəcə operativdir. Danışıqlar zamanı nümayiş etdirilən konstruktiv yanaşmaya görə Birləşmiş Ştatlar Prezidentinin nümayəndələrinə təşəkkür edirəm. Biz mümkün qədər tez bir zamanda nəticə əldə etməliyik", - o yazıb.
