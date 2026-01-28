Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Экология
    • 28 января, 2026
    • 12:32
    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются осадки

    29 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер, который вечером сменится северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 2-5, днем - 6-10° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-85%.

    В регионах Азербайджана ожидаются осадки в виде снега, местами интенсивные, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 6-11° тепла, в горах ночью 3-8, днем - 0-3° мороза.

    Ночью на некоторых горных дорогах ожидается гололед.

    Лента новостей