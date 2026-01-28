Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются осадки
Экология
- 28 января, 2026
- 12:32
29 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер, который вечером сменится северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 2-5, днем - 6-10° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-85%.
В регионах Азербайджана ожидаются осадки в виде снега, местами интенсивные, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 6-11° тепла, в горах ночью 3-8, днем - 0-3° мороза.
Ночью на некоторых горных дорогах ожидается гололед.
Последние новости
12:51
Замминистра: В Баку планируют расширение метро в направлении пригородовИнфраструктура
12:47
Фото
Азербайджанская продукция представлена на выставке Gulfood 2026 в ДубаеБизнес
12:44
Минтруда: В Азербайджане около 180 тыс. детей из малообеспеченных семей получают соцпомощьСоциальная защита
12:40
Зеленский: В соглашении с США о послевоенном восстановлении нужны доработкиДругие страны
12:40
Золото подорожало на более чем 4% - ОБНОВЛЕНО-2Финансы
12:36
Парламент Казахстана одобрил присоединение Астаны к механизму реагирования на ЧС в странах ОТГВ регионе
12:36
Минтруда запустило онлайн-оформление отцовского отпуска через ƏMASСоциальная защита
12:35
Рахман Гумбатов: Наличная оплата парковки в Баку является нарушением законаИнфраструктура
12:32