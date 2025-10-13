Мерц и Трамп обсудят сегодня в Шарм-эль-Шейхе конфликт в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что намерен обсудить в Шарм-эль-Шейхе с президентом США Дональдом Трампом совместные усилия по прекращению российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Х.

"Я поговорю с президентом США Дональдом Трампом о наших совместных усилиях, чтобы также помочь положить конец войне в Украине. Сегодняшний день доказывает, что когда международное сообщество действует едино, возможно достижение мира", - написал Мерц.

Отметим, что сегодня в Египте стартует Саммит по установлению мира на Ближнем Востоке.