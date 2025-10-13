Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Мерц и Трамп обсудят сегодня в Шарм-эль-Шейхе конфликт в Украине

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 19:54
    Мерц и Трамп обсудят сегодня в Шарм-эль-Шейхе конфликт в Украине

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что намерен обсудить в Шарм-эль-Шейхе с президентом США Дональдом Трампом совместные усилия по прекращению российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Х.

    "Я поговорю с президентом США Дональдом Трампом о наших совместных усилиях, чтобы также помочь положить конец войне в Украине. Сегодняшний день доказывает, что когда международное сообщество действует едино, возможно достижение мира", - написал Мерц.

    Отметим, что сегодня в Египте стартует Саммит по установлению мира на Ближнем Востоке.

    Фридрих Мерц Дональд Трамп Египет российско-украинская война Саммит мира по Ближнему Востоку
