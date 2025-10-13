Merts və Tramp bu gün Ukraynadakı münaqişəni müzakirə edəcək
Almaniya Kansleri Fridrix Merts Şarm əş-Şeyxdə ABŞ Prezidenti Donald Trampla Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymaq üçün birgə səyləri müzakirə etmək niyyətində olduğunu açıqlayıb.
"Report" xəbər verir
"ABŞ Prezidenti Donald Trampla həm də Ukraynada müharibənin dayandırılmasına kömək etmək üçün birgə səylərimiz barədə danışacağam. Bugünkü gün sübut edir ki, beynəlxalq ictimaiyyət yekdil hərəkət etdikdə sülh mümkündür", - Merts vurğulayıb.
