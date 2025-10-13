İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Merts və Tramp bu gün Ukraynadakı münaqişəni müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 20:24
    Merts və Tramp bu gün Ukraynadakı münaqişəni müzakirə edəcək

    Almaniya Kansleri Fridrix Merts Şarm əş-Şeyxdə ABŞ Prezidenti Donald Trampla Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymaq üçün birgə səyləri müzakirə etmək niyyətində olduğunu açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "ABŞ Prezidenti Donald Trampla həm də Ukraynada müharibənin dayandırılmasına kömək etmək üçün birgə səylərimiz barədə danışacağam. Bugünkü gün sübut edir ki, beynəlxalq ictimaiyyət yekdil hərəkət etdikdə sülh mümkündür", - Merts vurğulayıb.

    Fridrix Merts Donald Tramp
    Мерц и Трамп обсудят сегодня в Шарм-эль-Шейхе конфликт в Украине
    Merz, Trump to discuss Ukraine conflict today

