    Другие страны
    • 07 декабря, 2025
    • 18:02
    Мерц: ФРГ в обозримом будущем не признает государственность Палестины

    Германия, в отличие от некоторых своих европейских партнеров, не намерена признавать и в обозримом будущем государственность Палестины.

    Как передает Report, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Глава германского правительства отметил, что сначала важно шаг за шагом реализовать мирный план.

    "Что будет в конце, сегодня никто не знает. И поскольку это так, правительство ФРГ, в отличие от других европейских государств, отказалось от преждевременного признания палестинского государства. Мы не будем этого делать и в обозримом будущем", - сказал Мерц.

    По его мнению, пока "нет условий" для создания палестинского государства.

    Ранее Мерц и Нетаньяху провели в Иерусалиме встречу в расширенном формате.

