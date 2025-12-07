Премьер Израиля и канцлер ФРГ встретились в Иерусалиме
07 декабря, 2025
14:48
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и канцлер Германии Фридрих Мерц проводят расширенную встречу в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме.
Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, ранее утром они провели встречу тет-а-тет.
По информации канцелярии премьер-министра, на расширенной встрече присутствуют министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, министр иностранных дел Гидеон Саар, и.о. советника по национальной безопасности Гил Райх, гендиректор Министерства обороны генерал-майор (в отставке) Амир Барам, послы обеих стран и другие.
Других деталей не приводится.
