    Премьер Израиля и канцлер ФРГ встретились в Иерусалиме

    Другие страны
    • 07 декабря, 2025
    • 14:48
    Премьер Израиля и канцлер ФРГ встретились в Иерусалиме

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и канцлер Германии Фридрих Мерц проводят расширенную встречу в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме.

    Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, ранее утром они провели встречу тет-а-тет.

    По информации канцелярии премьер-министра, на расширенной встрече присутствуют министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, министр иностранных дел Гидеон Саар, и.о. советника по национальной безопасности Гил Райх, гендиректор Министерства обороны генерал-майор (в отставке) Амир Барам, послы обеих стран и другие.

    Других деталей не приводится.

